Simon Pegg ha dovuto dire di no a Tarantino (Di martedì 1 dicembre 2020) Simon Pegg, attore famoso aver interpretato Montogomery Scott in “Star Trek” e Benji Dunn in “Mission Impossible”, ha recentemente dichiarato di aver dovuto rifiutare un ruolo in un film di Tarantino. Si tratterebbe di “Bastardi Senza Gloria”, film che ha fatto guadagnare a Christoph Walz il Premio Oscar come Migliore Attore Non Protagonista. Sembra assurdo pensare che qualcuno possa rifiutare un ruolo in un film di Tarantino, ma Pegg aveva le sue motivazioni. Infatti, l’attore, ha dichiarato che quando gli è arrivata la proposta di lavorare con il regista di “Pulp Fiction”, aveva già preso un impegno con Spielberg. “Ero stato scelto per recitare in un nuovo film di Tarantino ma ho dovuto abbandonare la produzione perché avevo già preso un altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020), attore famoso aver interpretato Montogomery Scott in “Star Trek” e Benji Dunn in “Mission Impossible”, ha recentemente dichiarato di averrifiutare un ruolo in un film di. Si tratterebbe di “Bastardi Senza Gloria”, film che ha fatto guadagnare a Christoph Walz il Premio Oscar come Migliore Attore Non Protagonista. Sembra assurdo pensare che qualcuno possa rifiutare un ruolo in un film di, maaveva le sue motivazioni. Infatti, l’attore, ha dichiarato che quando gli è arrivata la proposta di lavorare con il regista di “Pulp Fiction”, aveva già preso un impegno con Spielberg. “Ero stato scelto per recitare in un nuovo film dima hoabbandonare la produzione perché avevo già preso un altro ...

