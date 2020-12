Quali sono le migliori criptovalute sulle quali puntare? (Di martedì 1 dicembre 2020) Il settore investimenti è sempre molto attivo attraverso l’utilizzo delle criptovalute: sono tanti, infatti, gli investitori che le hanno scelte grazie al potenziale che sono in grado di offrire loro e ai guadagni che promettono.La Bitcoin trading è stata la prima moneta virtuale in assoluto, la quale conobbe notorietà e successo già nel 2009. Non si tratta di una comune banconota fisica, ma una moneta composta di codici numerici e non transita in alcun istituto bancario. Per comprare criptovalute come Bitcoin è sufficiente disporre di un wallet sul proprio telefono, pc o piattaforma: non serve avere alcuna carta o conto.La piattaforma sulla quale avvengono le transazioni è nota come Blockchain e garantisce trasparenza e sicurezza agli investitori. Una serie di nodi di rete collegati tra loro costituiscono il database ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Il settore investimenti è sempre molto attivo attraverso l’utilizzo delletanti, infatti, gli investitori che le hanno scelte grazie al potenziale chein grado di offrire loro e ai guadagni che promettono.La Bitcoin trading è stata la prima moneta virtuale in assoluto, la quale conobbe notorietà e successo già nel 2009. Non si tratta di una comune banconota fisica, ma una moneta composta di codici numerici e non transita in alcun istituto bancario. Per comprarecome Bitcoin è sufficiente disporre di un wallet sul proprio telefono, pc o piattaforma: non serve avere alcuna carta o conto.La piattaforma sulla quale avvengono le transazioni è nota come Blockchain e garantisce trasparenza e sicurezza agli investitori. Una serie di nodi di rete collegati tra loro costituiscono il database ...

