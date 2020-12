PUTIN LANCIA UN MESSAGGIO CHIARO AI SOSTENITORI DELL’ERA PANDEMICA. (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante una conferenza stampa venerdì 27 novembre, i giornalisti hanno chiesto al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov perché, nel mezzo di una pandemia globale e di un picco di casi di coronavirus in tutta la Russia, è stato trasmesso un filmato del presidente Vladimir PUTIN che cammina senza mascherina stringendo persino la mano ai suoi interlocutori. Ecco cosa ha detto l’addetto stampa di PUTIN. Kommersant FM : In Russia nell’ultimo giorno c’è stato un forte aumento dei casi registrati di coronavirus, oltre a un record assoluto nella capitale. E sullo sfondo di queste statistiche, il filmato di una trasmissione della visita di Vladimir PUTIN a Sarov è al centro di polemiche . Il presidente è stato accolto da persone senza mascherina che non osservavano la distanza sociale, e lo stesso PUTIN non aveva né ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante una conferenza stampa venerdì 27 novembre, i giornalisti hanno chiesto al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov perché, nel mezzo di una pandemia globale e di un picco di casi di coronavirus in tutta la Russia, è stato trasmesso un filmato del presidente Vladimirche cammina senza mascherina stringendo persino la mano ai suoi interlocutori. Ecco cosa ha detto l’addetto stampa di. Kommersant FM : In Russia nell’ultimo giorno c’è stato un forte aumento dei casi registrati di coronavirus, oltre a un record assoluto nella capitale. E sullo sfondo di queste statistiche, il filmato di una trasmissione della visita di Vladimira Sarov è al centro di polemiche . Il presidente è stato accolto da persone senza mascherina che non osservavano la distanza sociale, e lo stessonon aveva né ...

fa526364 : RT @bordoni_russia: Notevole gesto atletico del sindaco di Usol'e-Sibirskoe che all' apparizione in collegamento di Putin non solo si togl… - Tatiana8VP : RT @bordoni_russia: Notevole gesto atletico del sindaco di Usol'e-Sibirskoe che all' apparizione in collegamento di Putin non solo si togl… - BMonfortino : RT @bordoni_russia: Notevole gesto atletico del sindaco di Usol'e-Sibirskoe che all' apparizione in collegamento di Putin non solo si togl… - FreakManVirtue : RT @bordoni_russia: Notevole gesto atletico del sindaco di Usol'e-Sibirskoe che all' apparizione in collegamento di Putin non solo si togl… - tax_tweet : 'Tornerò in Russia per portarla verso l’Ue'. Navalny lancia la sfida a Putin -

Ultime Notizie dalla rete : PUTIN LANCIA HTTP/1.1 Server Too Busy