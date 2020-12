Prodi: “Spero che il vaccino anti-Covid arrivi presto, non ne posso più di stare in casa” (Di martedì 1 dicembre 2020) BOLOGNA – “Mi auguro che questo Covid finisca alla svelta, che arrivi presto il vaccino perché non ne posso in più di stare in casa. Figurarsi chi ha una casa piccola”. Parola di Romano Prodi, questa sera ospite di un incontro sulla casa al fianco del presidente di Acer Alessandro Alberani e al cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) BOLOGNA – “Mi auguro che questo Covid finisca alla svelta, che arrivi presto il vaccino perché non ne posso in più di stare in casa. Figurarsi chi ha una casa piccola”. Parola di Romano Prodi, questa sera ospite di un incontro sulla casa al fianco del presidente di Acer Alessandro Alberani e al cardinale di Bologna Matteo Zuppi.

pficsly : @__House_MD Insieme ai prodi di FognaPound che spero siano ancora in cima al Monte Bianco - gielisTs : @Noiconsalvini Spero di non sconvolgere #prodi che rispecchia il @pdnetwork pensiero, ma secondo lei gli Italiani p… - UIconoclasta : @mylae_67 @CarloCalenda Nicola, almeno tu hai avuto la fortuna della leva in tempo di pace (spero). Pensa ai prodi… - Raffael48420289 : @Capezzone @giusbrindisi Spero siano contenti i nostri Prodi cavalieri ai quali avevamo riposto la nostra fiducia… - BeppeCastelli64 : @raffaeleg50 ...spero tanto che il Popolo Italiano, possa avere l'opportunità di presentare loro il conto. Perché i… -

