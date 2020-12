Pre Ferencvaros-Barcellona | le parole di Koeman

(Di martedì 1 dicembre 2020) Per il preè intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei blaugrana, Ronald, per rispondere alle domande dei giornalisti. Pre: Cosa ha detto? “La cosa più importante era qualificarsi al turno successivo, ma la mentalità deve essere quella di vincere tutte le partite. Bisogna giocare bene e vincere. Vogliamo il primo posto nel girone. Abbiamo tre punti di vantaggio sulla Juventus e ci restano due partite da giocare”. Perché Messi non è stato convocato? “Non è una cosa normale, ma con questo calendario fitto ho deciso di dare a Leo un turno di riposo. Voglio dare una possibilità anche agli altri giocatori, la partita di sabato sarà molto importante. Da domani non ci sarà più occasione per riposare”. Pique’ ...

