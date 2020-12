Mes: Berlusconi annuncia che non lo sosterrà, applausi da lega e FdI (Di martedì 1 dicembre 2020) Non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall'eurogruppo sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo, afferma l'ex Cav Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) Non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall'eurogruppo sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo, afferma l'ex Cav

FratellidItalia : #FratellidItalia ringrazia gli alleati di Forza Italia, in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul te… - CottarelliCPI : Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì a… - Antonio_Tajani : Le preoccupazioni di @berlusconi sulla riforma del #Mes sono più che fondate. Giusto non sostenerla. E’una scelta c… - PoliticaNewsNow : Mes, Tajani: 'Fondate le preoccupazioni di Berlusconi' - giampodda : RT @CottarelliCPI: Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Berlusconi HTTP/1.1 Server Too Busy