(Di martedì 1 dicembre 2020) I giocatoricelebrano Diego Armando. La morte di Diego Armandoha toccato tutto il mondo dello calcio e non solo, strettosi attorno alla famiglia del numero 10 dopo la notiziascomparsa delde Oro diffusa lo scorso mercoledì dai media locali. La leggenda argentina si è spenda poco meno di una settimana fa presso la sua abitazione di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa: pochi giorni dopo il suo 60° compleanno, il Diez era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello a seguito di un malore. Una scomparsa improvvisa che scosso il mondo del calcio e non solo. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare ...

WiAnselmo : Maradona, da Santana a Izco e Maxi Lopez: i calciatori argentini della Serie C ricordano il Pibe de Oro… - Mediagol : Maradona, da Santana a Izco e Maxi Lopez: i calciatori argentini della Serie C ricordano il Pibe de Oro… - santana_mao : @Tomapapa Siendo colombiano: 1. Cerati. 2. Maradona. 3. Fangio. 4. Zanetti. 5. Gabriela Sabatini. - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Addio Maradona, il ricordo: i palleggi col bicchiere monouso, gli acquisti nel negozio di Antognoni, il rimpianto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Santana

CalcioNapoli24

Blog Calciomercato.com: In un San Paolo muto nonché deserto a causa delle restrizioni messe in atto dal Governo Conte per contrastare il Covid-19 e in un’atmosfera cupa e ...Il tecnico rosanero Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa ha voluto per prima cosa dedicare un pensiero alla piccola Marta, la bambina di 10 anni, deceduta mercoledì scorso: “Volevo dedi ...