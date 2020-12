Manovra | Renzi | ' patrimoniale clamoroso errore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Una parte della maggioranza ha lanciato la proposta di introdurre una. A me sembra un". Lo scrive Matteonella enews. "Stiamo aumentando in modo impressionante il debito pubblico, almeno abbassiamo le tasse. Se aumenti il debito pubblico e vuoi pure aumentare le tasse, condanni al fallimento le prossime generazioni. Abbiamo un Pil che crollerà ben oltre il 10% alla fine dell'anno: smettiamola con il chiacchiericcio, sblocchiamo finalmente i cantieri e preoccupiamoci di abbassare le tasse, non di alzarle".