Mafia | confisca da 150 milioni a Zummo | fu autore del ‘sacco’ di Palermo

(Di martedì 1 dicembre 2020) PALERMO – Passa allo Stato un patrimonio da 150 milioni di euro appartenente al costruttore Francesco Zummo. La Direzione investigativa antimafia di Palermo, su disposizione della Corte di appello del capoluogo siciliano, ha eseguito un provvedimento di sequestro e contestuale confisca dell’intero patrimonio di Zummo, noto imprenditore edile locale, considerato “a disposizione” di Cosa nostra fin dai tempi di Toto’ Riina e Bernardo Provenzano per il riciclaggio di denaro nel settore edilizio. A partire dalla fine degli anni Sessanta, Zummo, con il consuocero Vincenzo Piazza, ritenuto dagli inquirenti “consigliere” della famiglia mafiosa di Palermo-Uditore, e con il defunto socio e suo fedele braccio destro Francesco Civello, “fu tra i principali responsabili – ricorda la Dia – del ‘sacco’ di Palermo“, che vide protagonista l’ex sindaco Vito Ciancimino, realizzando un impero edile di circa 2.700 immobili. L’imprenditore, nonostante fosse vicino alle famiglie mafiose della Noce, prima, e a quella dell’Uditore, poi, ricopri’ un ruolo trasversale rispetto alle vicende della guerra di mafia che portarono vari boss ad alternarsi per conquistare un controllo egemone sulla citta’ e la provincia. “Lo dimostra il fatto – ricorda ancora la Dia – che fu prestanome e custode dei proventi del narcotraffico, oggetto dell’indagine ‘Pizza Connection’, riconducibili ai boss Gaetano Badalamenti e ai Gambino, a Leonardo Greco e Michelangelo Aiello, nonche’ a quelli, di altra provenienza illecita, di Fulvio Lima, nipote di Salvo”. La protezione che Zummo avrebbe vantato in cambio di tangenti e appartamenti a suo tempo attiro’ le attenzioni investigative dell’allora giudice istruttore Giovanni Falcone, “poi riscontrate dalle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, fra i quali spicca la testimonianza di Massimo Ciancimino”.