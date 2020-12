Lotteria degli scontrini, oggi il ‘via’: come partecipare, quando le estrazioni? (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ partita la Lotteria degli scontrini da oggi, primo dicembre 2020: come partecipare, come registrarsi e quando ci saranno le estrazioni come partecipare alla Lotteria degli scontriniE’ partita da oggi, martedì 1°, la Lotteria degli scontrini. Cosa intendiamo con questo? Beh, semplice, un gioco a premi. Per parteciparvi sarà necessario registrarsi sul portale del governo e ottenere il codice da consegnare poi agli esercenti per i pagamenti elettronici. Quello che serve, in fin dei conti, è il codice fiscale. Pochi passaggi e sarà tutto fatto! Non è così difficile, in effetti, basta ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ partita lada, primo dicembre 2020:registrarsi eci saranno leallaE’ partita da, martedì 1°, la. Cosa intendiamo con questo? Beh, semplice, un gioco a premi. Per parteciparvi sarà necessario registrarsi sul portale del governo e ottenere il codice da consegnare poi agli esercenti per i pagamenti elettronici. Quello che serve, in fin dei conti, è il codice fiscale. Pochi passaggi e sarà tutto fatto! Non è così difficile, in effetti, basta ...

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - Agenzia_Ansa : Da domani codice #lotteria degli scontrini, si gioca da gennaio #ANSA - repubblica : Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggi… - PanizMarco : @2didenari @par_gio @sole24ore In gennaio ho speso 500 euro per adeguare registratore di cassa alla normativa sugli… - Agimegitalia : Piccirillo (Cons. #M5S Lombardia): “#Lotteria degli #scontrini un vergognoso invito all’#azzardo, in Italia famigli… -