Libero e “lo stupro vien da sé” (Di martedì 1 dicembre 2020) Pensavate che lo stupro abbia un’unica causa e quella causa sia uno stupratore? Libero ha un’altra opinione. Non pago delle parole di Vittorio Feltri sulla ragazza ingenua oggi è Azzurra Barbuto a spiegare che la diciottenne abusata alla festa di Genovese era sola, e quindi vulnerabile e perciò “lo stupro vien da sé”: Non si è udito un padre, non si è udita una madre, non è emerso un accenno ad un qualche genitore che abbia chiamato la diciottenne, rimasta nell’attico di Genovese ben 20 ore, ossia quasi un giorno intero, senza che i familiari si domandassero: «Che diavolo di fine ha fatto nostra figlia?». Sembra quasi che codeste donne in erba, le quali con una disinvoltura impressionante raccontano di essere «frequentatrici abituali di queste normali (sic!) feste a base di sesso e droga, finalizzate a fare sesso sotto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Pensavate che loabbia un’unica causa e quella causa sia uno stupratore?ha un’altra opinione. Non pago delle parole di Vittorio Feltri sulla ragazza ingenua oggi è Azzurra Barbuto a spiegare che la diciottenne abusata alla festa di Genovese era sola, e quindi vulnerabile e perciò “loda sé”: Non si è udito un padre, non si è udita una madre, non è emerso un accenno ad un qualche genitore che abbia chiamato la diciottenne, rimasta nell’attico di Genovese ben 20 ore, ossia quasi un giorno intero, senza che i familiari si domandassero: «Che diavolo di fine ha fatto nostra figlia?». Sembra quasi che codeste donne in erba, le quali con una disinvoltura impressionante raccontano di essere «frequentatrici abituali di queste normali (sic!) feste a base di sesso e droga, finalizzate a fare sesso sotto ...

