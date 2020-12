Lewis Hamilton è positivo al coronavirus (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Il pluri-campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus durante i test obbligatori precedenti le gare. Lo riferisce la Fia su Twitter. Il pilota della Mercedes si trova al momento in isolamento. Al momento sono in corso i controlli sui suoi contatti, che sono stati tutti individuati. Il sette volte campione del mondo salterà così il Gran Premio di Sakhir, in Bahrein, che si svolgerà regolarmente questo fine settimana, aggiunge la federazione. Lo stop forzato non influirà sull'esito del campionato, che il pilota britannico si è già aggiudicato matematicamente lo scorso 15 novembre, quando vinse il GP di Turchia ed eguagliò il record di campionati vinti di Michael Schumacher. La Mercedes ha spiegato che il pilota "si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato ... Leggi su agi (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Il pluri-campione del mondo di Formula 1,è risultatoal coronavirus durante i test obbligatori precedenti le gare. Lo riferisce la Fia su Twitter. Il pilota della Mercedes si trova al momento in isolamento. Al momento sono in corso i controlli sui suoi contatti, che sono stati tutti individuati. Il sette volte campione del mondo salterà così il Gran Premio di Sakhir, in Bahrein, che si svolgerà regolarmente questo fine settimana, aggiunge la federazione. Lo stop forzato non influirà sull'esito del campionato, che il pilota britannico si è già aggiudicato matematicamente lo scorso 15 novembre, quando vinse il GP di Turchia ed eguagliò il record di campionati vinti di Michael Schumacher. La Mercedes ha spiegato che il pilota "si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi ed è stato informato ...

ImpieriFilippo : RT @F1Daviderusso: Lewis #Hamilton: 'Se ho pensato di ritirarmi dopo l'incidente di #Grosjean? Sarei un ipocrita se dicessi di no. Sono sem… - greenbadeyes : RT @F1Daviderusso: Lewis #Hamilton: 'Se ho pensato di ritirarmi dopo l'incidente di #Grosjean? Sarei un ipocrita se dicessi di no. Sono sem… - giulielle16_ : Lewis Hamilton che presenta i british fashion awards, sono rimasta incinta via youtube - Ruda97_Official : Non utilizza mezze parole @svandoorne per descrivere la scelta della #Mercedes di sostituire Lewis Hamilton nel… - AleAlonso_91 : RT @F1Daviderusso: Lewis #Hamilton: 'Se ho pensato di ritirarmi dopo l'incidente di #Grosjean? Sarei un ipocrita se dicessi di no. Sono sem… -