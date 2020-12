La Serie A è in regola? La situazione di Lazio | Napoli e Benevento sul punto stipendi

Ultime Notizie dalla rete : Serie regola

90min

Il risultato di Cosenza-Salernitana di Serie B, giocata domenica sera e che ha visto i granata vincere in Calabria, non è stato omologato ...La polizza Cig Pannonia, fidejussione presentata dalla Lucchese per l’iscrizione al campionato di serie C 2018-2019, non era regolare. Sono state rese note oggi (1 dicembre) le motivazioni con cui il ...