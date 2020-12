La riforma del Mes spaccherà il centrodestra. Salvini avverte Berlusconi (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – La riforma del Mes potrebbe spaccare definitivamente il centrodestra. Il governo giallofucsia infatti ha annunciato che l’Italia non porrà il veto alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Questo significa che il Parlamento voterà la ratifica del trattato. Tanto – come assicurano il ministro dell’Economia Gualtieri e il premier Conte – “l’Italia non ha bisogno del Mes”. Il 9 dicembre quindi l’Aula si esprimerà sul “nuovo” Meccanismo. E qui saranno dolori: nel centrodestra infatti – come è noto da mesi – Forza Italia intende votare sì. Lega e Fratelli d’Italia sono invece contrari al Mes in sé, e voteranno no. A quel punto – visto anche l’avvicinamento di FI alla maggioranza – il centrodestra non esisterebbe più. Salvini: “Se qualcuno del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Ladel Mes potrebbe spaccare definitivamente il. Il governo giallofucsia infatti ha annunciato che l’Italia non porrà il veto alladel Meccanismo europeo di stabilità. Questo significa che il Parlamento voterà la ratifica del trattato. Tanto – come assicurano il ministro dell’Economia Gualtieri e il premier Conte – “l’Italia non ha bisogno del Mes”. Il 9 dicembre quindi l’Aula si esprimerà sul “nuovo” Meccanismo. E qui saranno dolori: nelinfatti – come è noto da mesi – Forza Italia intende votare sì. Lega e Fratelli d’Italia sono invece contrari al Mes in sé, e voteranno no. A quel punto – visto anche l’avvicinamento di FI alla maggioranza – ilnon esisterebbe più.: “Se qualcuno del ...

borghi_claudio : Alla luce dell'approvazione fraudolenta di gualtieri della riforma del MES di oggi pomeriggio sono molto contento d… - borghi_claudio : Dopo l'audizione di oggi di gualtieri, con fraudolenta anticipazione di ok al MES senza averne mandato, ho azzerato… - matteosalvinimi : ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio… - EmilioBerettaF1 : Via libera alla riforma del Mes. Gualtieri esulta: “Una vittoria”. I dissidenti 5S non ci stanno… - GiancarloGarci6 : RT @CKaky89: Dietro le patacche che posta Dino Giarrusso si nasconde una riforma del MES bocciata da tutti i nostri Portavoce in Commission… -

Ultime Notizie dalla rete : riforma del HTTP/1.1 Server Too Busy