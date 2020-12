Incidente in viale Brianza, travolto e ucciso da un'auto (Di martedì 1 dicembre 2020) milano, 1 dicembre 2020 - Incidente mortale stamattina alle 10.20 in viale Brianza: all'incrocio con via Venini, un uomo di 81 anni è stato investito da un'auto; soccorso dai sanitari del 118 e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) milano, 1 dicembre 2020 -mortale stamattina alle 10.20 in: all'incrocio con via Venini, un uomo di 81 anni è stato investito da un'; soccorso dai sanitari del 118 e ...

CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara (Km 136,4) e A4 Svincolo Cormano… - canaledieci : Focene: Viale Coccia di Morto. Dopo l'ennesimo incidente ci siano chiesti, ma la strada è sicura? Cosa ne pensano i… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via dell'Acquedotto del Peschiera ????Rallentamenti altezza Viale dei Monfortani #luceverde #Lazio - lorenteggio : Milano. Incidente in viale Brianza, deceduto pensionato 80enne investito - qn_giorno : #Milano, incidente in viale Brianza, travolto e ucciso da un'auto -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente viale HTTP/1.1 Server Too Busy