I giovani siano molto responsabili per salvare i più fragili dalla terza ondata

(Di martedì 1 dicembre 2020) Maria Sorbi L'appello del microbiologo Perno. Pregliasco insiste: evitare cenoni e grandi feste. Resta fondamentale il tracciamento dei contagi Senza temere di passare per allarmisti, i virologi vedono negli assembramenti di domenica la formula perfetta per arrivare al pranzo di Natale con l'infezione in tasca. Le code di fronte ai centri commerciali e ai negozi erano assolutamente prevedibili e forse qualche accortezza in più per evitare la ressa andava presa. Ci si era detti in tutti i modi: «Evitiamo gli errori di Ferragosto». Eppure. Nei prossimi giorni qualche misura anti folla - multe a parte - verrà presa, ma il mondo scientifico mette in guardia. Se si replicano scene come quelle del fine settimana, il rischio è trovarsi ad affrontare unadi contagi dopo Natale. «È solo questione di senso civico - spiega il virologo ...