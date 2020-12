I decreti sicurezza non andavano smantellati. Parla Corda (M5S) (Di martedì 1 dicembre 2020) “Un conto è fare delle modifiche, un altro è smantellare”. Nelle ore dell’approvazione definitiva a colpi di fiducia, il nuovo decreto sicurezza che sostituisce quelli di Matteo Salvini non piace a Emanuela Corda. Esponente del Movimento 5 Stelle, membro della commissione Difesa della Camera e presidente della commissione per le Questioni regionali, lo dice chiaramente: “Non sono d’accordo sia perché ho votato i due decreti quando facevamo parte del governo precedente, sia perché si va molto oltre le indicazioni del presidente Sergio Mattarella”. Corda, per mesi il Pd ha fatto capire che le osservazioni del Quirinale erano uno spunto per mettere mano radicalmente alla normativa. Davvero si è sorpresa? Il presidente della Repubblica aveva giustamente fatto delle osservazioni, che era doveroso recepire, alle quali si era ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) “Un conto è fare delle modifiche, un altro è smantellare”. Nelle ore dell’approvazione definitiva a colpi di fiducia, il nuovo decretoche sostituisce quelli di Matteo Salvini non piace a Emanuela. Esponente del Movimento 5 Stelle, membro della commissione Difesa della Camera e presidente della commissione per le Questioni regionali, lo dice chiaramente: “Non sono d’accordo sia perché ho votato i duequando facevamo parte del governo precedente, sia perché si va molto oltre le indicazioni del presidente Sergio Mattarella”., per mesi il Pd ha fatto capire che le osservazioni del Quirinale erano uno spunto per mettere mano radicalmente alla normativa. Davvero si è sorpresa? Il presidente della Repubblica aveva giustamente fatto delle osservazioni, che era doveroso recepire, alle quali si era ...

