Haaland | il valore del cartellino cresce sempre più | il calciomercato s’infiamma

(Di martedì 1 dicembre 2020) Erlingsembra non poter più stupire. Una macchina da goal perfetta da numeri strepitosi: 20 realizzazioni in Champions League, 6 in 7 partite con la Nazionale norvegese, 10 dopo 9 turni nella Bundesliga 2020/21. Ah sì, stiamo parlando di un calciatore di soli vent’anni. Prestazioni tanto statisticamente impattanti quanto, probabilmente, ormai poco sorprendenti (iconica la delusione di Lucien Favre davanti all’attaccante dopo la misera doppietta siglata al Club Brugge). Un feeling pazzesco con la porta avversaria che stanno facendo lievitare la valutazione. Il CIES (Centro Internazionale per gli Studi sugli Sport) ad oggi ha stimato ildel nordico intorno ai 156 milioni di euro. Un dato mostruoso se consideriamo che a marzo, a causa della pandemia, si prevedeva un calo dei valori dei calciatori del 28%. Tutto qui? Assolutamente no: al ...