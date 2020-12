Germania, auto sulla folla a Treviri. "Cinque morti e decine di feriti" (Di martedì 1 dicembre 2020) Berlino, 1 dicembre 2020 - Sono Cinque le vittime dell' auto lanciata sulla folla in una zona pedonale di Treviri , in Germania . La polizia ha confermato che ha perso la vita anche un bambino di 9 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Berlino, 1 dicembre 2020 - Sonole vittime dell'lanciatain una zona pedonale di, in. La polizia ha confermato che ha perso la vita anche un bambino di 9 ...

Agenzia_Ansa : Oltre alle 2 vittime, ci sono almeno 15 persone 'gravemente ferite' dall'urto con l'auto che ha attraversato a tutt… - Agenzia_Ansa : #Germania, auto piomba sui pedoni a #Treviri. Due i morti e diversi feriti. Arrestato il conducente. #ANSA - rtl1025 : ?? Un'auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri in #Germania. Oltre alle due vittime, ci sare… - IlblogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Auto sulla folla in Germania, sale a cinque il bilancio delle vittime di #Treviri #ANSA - Agenzia_Ansa : Auto sulla folla in Germania, sale a cinque il bilancio delle vittime di #Treviri #ANSA -