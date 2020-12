Gazzetta: il Napoli paga gli stipendi di settembre. Quelli di ottobre entro fine mese (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Napoli, la Lazio e il Benevento hanno saldato gli stipendi di settembre ai propri tesserati. O sono in procinto di farlo. Genoa e Sampdoria erano già in pari, avendo pagato il dovuto rispettivamente il 15 e il 27 novembre con valuta per oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I cinque club che la rosea aveva indicato come inadempienti qualche giorno fa hanno sanato la loro posizione. Il quotidiano scrive: “Oggi il Napoli provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico relativo agli emolumenti del mese di settembre. Dunque, la società rispetterà l’impegno preso nelle settimane scorse con la squadra e, soprattutto, rispetterà i termini ultimi stabiliti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, la Lazio e il Benevento hanno saldato glidiai propri tesserati. O sono in procinto di farlo. Genoa e Sampdoria erano già in pari, avendoto il dovuto rispettivamente il 15 e il 27 novembre con valuta per oggi. Lo scrive ladello Sport. I cinque club che la rosea aveva indicato come inadempienti qualche giorno fa hanno sanato la loro posizione. Il quotidiano scrive: “Oggi ilprovvederà are il primoo della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico relativo agli emolumenti deldi. Dunque, la società rispetterà l’impegno preso nelle settimane scorse con la squadra e, soprattutto, rispetterà i termini ultimi stabiliti ...

