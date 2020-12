Finiscono l’alcol e bevono l’igienizzante: festa finisce in tragedia (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante una festa va in scena una vera e propria tragedia: una volta finito l’alcol si bevono tutto l’igienizzante per le mani. Diversi morti e molti in condizioni gravi. Ultimamente,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante unava in scena una vera e propria: una volta finitosituttoper le mani. Diversi morti e molti in condizioni gravi. Ultimamente,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

