“Felicissima” Gioia immensa per Simona Ventura | la conferma arriva proprio da lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Pochi giorni faè finita sulla bocca di Fabrizio Corona per un gossip che ha fatto chiacchierare parecchio. “Lafa fatica adre a fine mese, cioè, voglio dire: la”, ha detto l’ex re dei paparazzi lanciando una vera e propria bomba. La conduttrice non ha risposto alla frecciatina di Fabrizio Corona e in questi giorni è tornata sui giornali per dare una bellissima notizia. La vita di, infatti, procede a gonfie vele, complice anche il bellissimo rapporto che ha instaurato con il compagno, il giornalista Giovanni Terzi. Pochi giorni fa hanno festeggiato il secondo anno del loro amore scambiandosi teneri messaggi sui social. “Insieme siamo imbattibili” ha scritto la conduttrice. “Sono fortunato amore mio ad averti al mio ...