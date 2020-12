F1, Jean Todt: “L’unica cosa che volevo è che Romain potesse parlare con sua moglie” (Di martedì 1 dicembre 2020) Jean Todt, presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile, ha raccontato a ‘Motorsport.com’ che, a pochi minuti dall’incidente occorso al connazionale Romain GrosJean (Haas) in occasione del Gran Premio del Bahrain di domenica, ha ritenuto fondamentale mettere in contatto il pilota con la moglie. Todt, uno dei primi a recarsi al Medical Center del Bahrain International Circuit, ha dichiarato: “Sono andato a vedere subito la sua condizione quando lo hanno trasportato centro medico. L’unica cosa che volevo è che Romain potesse parlare con sua moglie. Era importante.” Il numero uno della FIA ha continuato il proprio intervento ed ha svelato alcuni retroscena della conversazione avvenuta all’ospedale di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020), presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile, ha raccontato a ‘Motorsport.com’ che, a pochi minuti dall’incidente occorso al connazionaleGros(Haas) in occasione del Gran Premio del Bahrain di domenica, ha ritenuto fondamentale mettere in contatto il pilota con la moglie., uno dei primi a recarsi al Medical Center del Bahrain International Circuit, ha dichiarato: “Sono andato a vedere subito la sua condizione quando lo hanno trasportato centro medico. L’unicacheè checon sua moglie. Era importante.” Il numero uno della FIA ha continuato il proprio intervento ed ha svelato alcuni retroscena della conversazione avvenuta all’ospedale di ...

