Ezio Greggio, il ritorno più atteso: ecco dove lo rivedremo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ezio Greggio ha entusiasmato i fan con una notizia che scatenato i suoi fan, il grande momento è arrivato e ora tocca a lui. Ezio Greggio, Fonte foto: Instagram (@Ezio Greggio)Il noto conduttore è sempre più social e proprio su Instagram ha annunciato a suoi fan una notizia incredibile, che tutti attendevano da tempo. Presto lo rivedremo sul piccolo schermo, ma dove? Presto detto, sta per tornare la coppia d'oro di Striscia La Notizia: sarà proprio lui insieme al compagno di sempre Enzo Iacchetti a prendere il testimone da Ficarra e Picone che termineranno, forse per sempre, la loro avventura con il Tg Satirico sabato 5 novembre.

Dopo 15 anni di conduzione, il duo comico Ficarra e Picone dice addio a Striscia la Notizia: l'annuncio ufficiale è arrivato sui social