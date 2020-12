Extraction 2? – Il ritorno di Tyler Rake

Leggi su hynerd

(Di martedì 1 dicembre 2020) Chris Hemsworth scopre le carte riguardo non uno, ma ben due possibili e prossimi capitoli del film, uscito il 24 Aprile 2020 su Netflix. Un action vero e proprio in cui l’interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe è, un mercenario che opera nel mercato nero. Non avendo più nulla da perdere, un giorno accetta un nuovo ingaggio: ritrovare e portare in salvo Ovi (Rudhraksh Jaiswal), il figlio rapito di un boss del crimine. Una missione che : by Hynerd.it