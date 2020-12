Elisabetta Gregoraci sotto tiro dopo la diretta GFVip: scontro con Adua Del Vesco e critiche da Giulia Salemi (Di martedì 1 dicembre 2020) Al per non è un momento facile. Elisabetta Gregoraci dopo il duro confronto in diretta con , è stata criticata da alcuni coinquilini, fra cui la diretta interessata, appoggiata da e , e Adua Del Vesco ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Al per non è un momento facile.il duro confronto incon , è stata criticata da alcuni coinquilini, fra cui lainteressata, appoggiata da e , eDel...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - h__stylesgirl : RT @anxietyball19: Selvaggia: a me non frega un cazzo che tu sei Elisabetta Gregoraci. Cioè, lei ogni volta che fa la stronza, fa prevalere… - LuBennet : Elisabetta Gregoraci è la nuova Matilde. Spero davvero che Stefania prenda le giuste distanze o il suo percorso ver… - IDontknowamore_ : RT @ImRadioactive__: Io vorrei ricordare ad Elisabetta Gregoraci, la quale accusa Giulia Salemi di farsi pagare cene e vacanze, che lei a 2… - casafa3 : RT @Parpiglia: #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen -