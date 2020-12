Davide Donadei nuova preferenza | Scintille inaspettate a Uomini e Donne (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Davide Donadei ha rivelato di avere una nuova preferenza tra le sue corteggiatrici. Nonostante il tronista pugliese non abbia fatto nomi, tutti hanno intuito che, mentre prima Davide era orientato verso Chiara, adesso preferisce Beatrice. Tuttavia, ci sono state Scintille inaspettate anche con la nuova corteggiatrice, la logopedista Valeria. Davide, infatti, ha organizzato un’esterna molto romantica proprio con Valeria. Ciò per accorciare la distanza che la separa da Beatrice e Chiara, le quali sono a Uomini e Donne da più tempo di lei. Davide ha dichiarato senza mezzi termini che, se avesse potuto, avrebbe ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri diha rivelato di avere unatra le sue corteggiatrici. Nonostante il tronista pugliese non abbia fatto nomi, tutti hanno intuito che, mentre primaera orientato verso Chiara, adesso preferisce Beatrice. Tuttavia, ci sono stateanche con lacorteggiatrice, la logopedista Valeria., infatti, ha organizzato un’esterna molto romantica proprio con Valeria. Ciò per accorciare la distanza che la separa da Beatrice e Chiara, le quali sono ada più tempo di lei.ha dichiarato senza mezzi termini che, se avesse potuto, avrebbe ...

