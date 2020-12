Cristiano Malgioglio entra al GF Vip 5 ed è subito show (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è entrato al Grande Fratello Vip 5 e ha già dato via ai suoi show. Il cantautore siciliano, è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello ma gli altri vipponi e non lo sanno e pensano che Cristiano sia una guest star come Giacomo Urtis, che ormai si trova nella casa da due settimane per la gioia dei vip. Lo show di Malgioglio Cristiano Malgioglio è arrivato al GF Vip 5 proprio come una diva. Appena è apparso nella passerella ha detto: Ricordatevi che dentro la mia pelle da gatto si nasconde una lupa. Ragazzi aspettatemi, perché sto arrivando con tutti i bollori del mondo. Io vado nella casa del Grande Fratello perché è il mio amante preferito. Cristiano ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020)to al Grande Fratello Vip 5 e ha già dato via ai suoi. Il cantautore siciliano, è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del Grande Fratello ma gli altri vipponi e non lo sanno e pensano chesia una guest star come Giacomo Urtis, che ormai si trova nella casa da due settimane per la gioia dei vip. Lodiè arrivato al GF Vip 5 proprio come una diva. Appena è apparso nella passerella ha detto: Ricordatevi che dentro la mia pelle da gatto si nasconde una lupa. Ragazzi aspettatemi, perché sto arrivando con tutti i bollori del mondo. Io vado nella casa del Grande Fratello perché è il mio amante preferito....

