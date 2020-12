Coronavirus: Nas nei laboratori per test, irregolarità in 1 su 4 (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministro della Salute, ha svolto specifiche verifiche sulla regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo e analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-CoV-2. Nel corso dell'ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, e altre strutture similari operanti nel commercio e nell'erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche, finalizzati all'accertamento della eventuale positività al Covid-19. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri oggetto di controllo, pari a uno ogni 4. Sono state contestate 94 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministro della Salute, ha svolto specifiche verifiche sulla regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo e analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-CoV-2. Nel corso dell'ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende edi analisi, privati e convenzionati, e altre strutture similari operanti nel commercio e nell'erogazione didi analisi molecolari, antigeniche e sierologiche, finalizzati all'accertamento della eventuale positività al Covid-19. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevatopresso 67 centri oggetto di controllo, pari a uno ogni 4. Sono state conate 94 ...

