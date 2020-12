Conte – Di Maio – Renzi il confronto: “Non possiamo rincorrere le ambizioni” (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppe Conte dichiara di aver respinto l’ipotesi di rivedere la squadra. Parole riportate non corrispondono al pensiero suo pensiero. Giuseppe Conte (websource)Dopo giorni di polemica e di tensioni all’interno della maggioranza, il PD ed i sostenitori di Renzi parlano di rimpasto del governo e il no del movimento 5 stelle, Il corriere della sera riferisce un colloquio con l’attuale presidente del consiglio Giuseppe Conte durante il quale ha respinto in modo assoluto l’ipotesi di rivedere la propria squadra. “Non possiamo venire incontro alle ambizioni di qualcuno che spera in ruoli più importanti, soprattutto in un momento di emergenza come questo” è ciò che ha dichiarato l’attuale presidente del consiglio dei ministri. Palazzo Chigi però smentisce in quanto a detta ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020) Giuseppedichiara di aver respinto l’ipotesi di rivedere la squadra. Parole riportate non corrispondono al pensiero suo pensiero. Giuseppe(websource)Dopo giorni di polemica e di tensioni all’interno della maggioranza, il PD ed i sostenitori diparlano di rimpasto del governo e il no del movimento 5 stelle, Il corriere della sera riferisce un colloquio con l’attuale presidente del consiglio Giuseppedurante il quale ha respinto in modo assoluto l’ipotesi di rivedere la propria squadra.venire incontro alle ambizioni di qualcuno che spera in ruoli più importanti, soprattutto in un momento di emergenza come questo” è ciò che ha dichiarato l’attuale presidente del consiglio dei ministri. Palazzo Chigi però smentisce in quanto a detta ...

