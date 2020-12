Champions League | l’Atalanta si qualifica se | tutte le combinazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Due lampi in Inghilterra, nella notte più difficile della corsaper tornare pienamente in corsa per lazione agli ottavi di finali. La Dea ha piegato, incredibilmente, il Liverpool di Jurgen Klopp nel tempio di “Anfield Road” grazie alle reti di Josip Ilicic e Robin Gosens che, tra il 60? ed il 64?, hanno scritto una nuova pagina di storia del club orobico. Adesso, è tutto nelle mani dei nerazzurri che, per il passaggio del turno, dovranno vedersela con l’Ajax che bloccò Gian Piero Gasperini in casa.sise: eccolepossibili per brindare al secondo pass consecutivo in due anni alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club.si ...