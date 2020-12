AtalantaMidtjylland 11: pareggio sofferto della Dea (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stasera martedì 1 Dicembre 2020 nello Stadio Gewiss di Bergamo alle ore 21:00 si disputerà la partita -Atalanta-Midtjylland di Champions League. Nel primo tempo l’Atalanta non ha giocato a sprazzi, ma comunque è riuscita a costruire almeno tre-quattro occasioni da gol che però non ha sfruttato. Il Midtjylland invece con un unica occasione da gol è riuscita a segnare. Nel Secondo tempo la Dea piano piano è cresciuta e dal 60 minuto in poi è stato un assedio assoluto per trovare la rete del pareggio che poi hanno trovato prima prima a venti minuti dalla fine della gara.-Atalanta-Midtjylland: quali sono state le formazioni ufficiali?Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.Midtjylland (4-1-4-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stasera martedì 1 Dicembre 2020 nello Stadio Gewiss di Bergamo alle ore 21:00 si disputerà la partita -Atalanta-Midtjylland di Champions League. Nel primo tempo l’Atalanta non ha giocato a sprazzi, ma comunque è riuscita a costruire almeno tre-quattro occasioni da gol che però non ha sfruttato. Il Midtjylland invece con un unica occasione da gol è riuscita a segnare. Nel Secondo tempo la Dea piano piano è cresciuta e dal 60 minuto in poi è stato un assedio assoluto per trovare la rete delche poi hanno trovato prima prima a venti minuti dalla finegara.-Atalanta-Midtjylland: quali sono state le formazioni ufficiali?Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.Midtjylland (4-1-4-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; ...

