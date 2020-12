Amici 2020, Arianna scoppia in lacrime: quale sarà il verdetto di Zerbi? (Di martedì 1 dicembre 2020) Arianna è in ansia Oggi è andata in onda su Italia Uno un’altra puntata del daytime di Amici 20. Arianna è stata messa in sospeso da Zerbi, e non sa se tornerà a casa o meno. Inoltre, c’è il rischio di una prossima sfida tra gli studenti di ballo. Arianna SENZA MAGLIA Durante l’ultima puntata di Canale 5, Arianna è stata messa in un limbo dal suo insegnante Rudy Zerbi. Lui si è molto arrabbiato per aver sostituito una canzone assegnata da lui durante la settimana, con un suo inedito. Perciò Rudy ha chiamato la sua insegnante di canto, Raffaella Misiti per capire come lavora. Lei ha affermato che è faticoso lavorare con lei, rispetto al resto della classe, ha anche affermato “Mi sembra uno spreco di tempo, uno spreco di occasione”. Rudy ha deciso di tenersi la maglia e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020)è in ansia Oggi è andata in onda su Italia Uno un’altra puntata del daytime di20.è stata messa in sospeso da, e non sa se tornerà a casa o meno. Inoltre, c’è il rischio di una prossima sfida tra gli studenti di ballo.SENZA MAGLIA Durante l’ultima puntata di Canale 5,è stata messa in un limbo dal suo insegnante Rudy. Lui si è molto arrabbiato per aver sostituito una canzone assegnata da lui durante la settimana, con un suo inedito. Perciò Rudy ha chiamato la sua insegnante di canto, Raffaella Misiti per capire come lavora. Lei ha affermato che è faticoso lavorare con lei, rispetto al resto della classe, ha anche affermato “Mi sembra uno spreco di tempo, uno spreco di occasione”. Rudy ha deciso di tenersi la maglia e ...

