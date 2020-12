«A scuola e sanità i soldi delle bombe nucleari» (Di martedì 1 dicembre 2020) Meno bombe (nucleari), più scuole e ospedali. Potrebbe sembrare uno slogan d’altri tempi, invece è ciò che pensano 8 italiani su 10. Lo rivela un recente sondaggio commissionato da Greenpeace alla società Ipsos. Cinque quesiti sul tema sono stati inseriti nella rilevazione statistica continuativa che l’istituto realizza dal 2004. Hanno risposto mille individui, selezionati secondo criteri statistici che li rendono rappresentativi di circa 50 milioni di persone. L’80% degli italiani ritiene che: gli arsenali nucleari debbano essere smantellati; le bombe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 dicembre 2020) Meno), più scuole e ospedali. Potrebbe sembrare uno slogan d’altri tempi, invece è ciò che pensano 8 italiani su 10. Lo rivela un recente sondaggio commissionato da Greenpeace alla società Ipsos. Cinque quesiti sul tema sono stati inseriti nella rilevazione statistica continuativa che l’istituto realizza dal 2004. Hanno risposto mille individui, selezionati secondo criteri statistici che li rendono rappresentativi di circa 50 milioni di persone. L’80% degli italiani ritiene che: gli arsenalidebbano essere smantellati; le… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

