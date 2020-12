Yara Bossetti, il pool di Marita Comi punta sul furgone: può ancora ‘raccontare’ qualcosa? (Di lunedì 30 novembre 2020) Yara Massimo Bossetti, il pool di Marita Comi continua il suo lavoro ed insiste nel voler trovare nuovi elementi che portino alla riapertura del caso. L’attenzione dei media è al momento puntata sul furgone del muratore di Mapello. Perché proprio il secondo team investigativo vuol fare nuovi accertamenti sul mezzo. Le telecamere di sorveglianza e il furgone di Bossetti Video sgranati di telecamere di sicurezza ripresero passare ripetutamente un furgone bianco cassonato proprio nella zona in cui di Yara si persero le tracce. Insieme alla prova genetica quelle immagini hanno pesato come un macigno sull’allora imputato Bossetti in tutti e tre i gradi i giudizio. Yara fu ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020)Massimo, ildicontinua il suo lavoro ed insiste nel voler trovare nuovi elementi che portino alla riapertura del caso. L’attenzione dei media è al momentota suldel muratore di Mapello. Perché proprio il secondo team investigativo vuol fare nuovi accertamenti sul mezzo. Le telecamere di sorveglianza e ildiVideo sgranati di telecamere di sicurezza ripresero passare ripetutamente unbianco cassonato proprio nella zona in cui disi persero le tracce. Insieme alla prova genetica quelle immagini hanno pesato come un macigno sull’allora imputatoin tutti e tre i gradi i giudizio.fu ...

infoitsalute : Yara Gambirasio/ Massimo Bossetti “io innocente”, difesa chiede nuovi accertamenti - ignotoale75 : RT @caterinabalivo: Yara, piccolo angelo, scusaci per il mondo che ti abbiamo fatto conoscere e che ti ha portato via nel modo più brutto e… - Italia_Notizie : Il genetista che inchiodò Bossetti: 'Così ho smascherato Ignoto 1' - NiKRO76 : RT @ilgiornale: Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'omicidio… - NiKRO76 : RT @tweetnewsit: 10 anni fa, il #26novembre del 2010 scomparse Yara Gambirasio. Il suo corpo venne ritrovato 3 mesi dopo e la magistratura… -