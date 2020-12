Wired Trends 2021: la trasformazione digitale accade ora, ma servono pianificazione, formazione e cultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Con la pandemia si è rafforzata la percezione che viviamo in un mondo fragile, nonostante si sia parlato di meno di Greta Thunberg e di emergenza climatica. In parallelo è aumentata l’attenzione alla salute, con una percentuale sempre più alta di persone che ritiene sia meglio rinunciare a un prodotto conveniente a favore di uno più sano, e con conseguenti nuove scelte relative a servizi finanziari, di moda e di trasporto. E c’è una crescente tensione tra locale e globale, tra la voglia di chiudersi nelle nostre comunità – in cui ci sentiamo più al sicuro – e l’aspirazione a vivere in un mondo globalizzato. Da queste tre consapevolezze, per voce del Ceo di Ipsos Nicola Neri, ha preso il via Trends 2021, l’evento in sei sessioni organizzato da Wired Italia insieme a Ipsos. Una ricca rassegna dedicata alle tendenze in corso e a quelle ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Con la pandemia si è rafforzata la percezione che viviamo in un mondo fragile, nonostante si sia parlato di meno di Greta Thunberg e di emergenza climatica. In parallelo è aumentata l’attenzione alla salute, con una percentuale sempre più alta di persone che ritiene sia meglio rinunciare a un prodotto conveniente a favore di uno più sano, e con conseguenti nuove scelte relative a servizi finanziari, di moda e di trasporto. E c’è una crescente tensione tra locale e globale, tra la voglia di chiudersi nelle nostre comunità – in cui ci sentiamo più al sicuro – e l’aspirazione a vivere in un mondo globalizzato. Da queste tre consapevolezze, per voce del Ceo di Ipsos Nicola Neri, ha preso il via, l’evento in sei sessioni organizzato daItalia insieme a Ipsos. Una ricca rassegna dedicata alle tendenze in corso e a quelle ...

RobRe62 : RT @wireditalia: Ecco il programma di #WiredTrends di questa mattina dedicata alla trasformazione digitale, in streaming dalle 11:00 alle 1… - Ipsos : RT @wireditalia: Ecco il programma di #WiredTrends di questa mattina dedicata alla trasformazione digitale, in streaming dalle 11:00 alle 1… - Luke_like : RT @wireditalia: Ecco il programma di #WiredTrends di questa mattina dedicata alla trasformazione digitale, in streaming dalle 11:00 alle 1… - IpsosItalia : RT @wireditalia: Ecco il programma di #WiredTrends di questa mattina dedicata alla trasformazione digitale, in streaming dalle 11:00 alle 1… - wireditalia : Ecco il programma di #WiredTrends di questa mattina dedicata alla trasformazione digitale, in streaming dalle 11:00… -

Ultime Notizie dalla rete : Wired Trends HTTP/1.1 Server Too Busy