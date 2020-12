**Ue: Salvini, ‘task-force Conte su Recovery pazzia, serve altro’** (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo su Scherzi a parte? Conte preannuncia un’altra ‘task force’, stavolta con 300 persone, per gestire soldi e progetti del Recovery Fund. Ma siamo matti? È questa la “collaborazione” invocata dal presidente Mattarella? Si coinvolgano Sindaci, governatori, imprese, associazioni, oltre a tutte le forze politiche scelte dagli italiani: c’è in ballo il futuro dell’Italia per i prossimi vent’anni, non la poltrona di Conte per i prossimi due”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Siamo su Scherzi a parte?preannuncia un’altra’, stavolta con 300 persone, per gestire soldi e progetti delFund. Ma siamo matti? È questa la “collaborazione” invocata dal presidente Mattarella? Si coinvolgano Sindaci, governatori, imprese, associazioni, oltre a tutte le forze politiche scelte dagli italiani: c’è in ballo il futuro dell’Italia per i prossimi vent’anni, non la poltrona diper i prossimi due”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Confronto sempre utile e produttivo. Serve approccio concreto e non ideologico, ma si valuti con prudenza il tema d… - matteosalvinimi : #Salvini: La battaglia per il taglio delle tasse è ragione fondante del centrodestra. Il governo ha fatto troppo po… - M5S_Europa : #Salvini come Ponzio Pilato: scarica sugli altri le responsabilità di #Polonia e #Ungheria. Noi non dimentichiamo i… - zazoomblog : Ue: Salvini ‘task-force Conte su Recovery pazzia serve altro’ - #Salvini #‘task-force #Conte #Recovery - TV7Benevento : **Ue: Salvini, 'task-force Conte su Recovery pazzia, serve altro'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Salvini HTTP/1.1 Server Too Busy