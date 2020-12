Ue: Fraccaro, 'Recovery sia nuovo inizio, ora Green rule' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Il Recovery Fund non è soltanto una misura di sostegno straordinaria per affrontare la crisi legata al Covid, è anche il segno tangibile di un approccio diverso rispetto alle politiche economiche adottate dall'Ue negli ultimi anni. È necessario che il Recovery Fund rappresenti non un punto di arrivo ma un nuovo inizio: l'Ue non può più indietreggiare, deve proseguire lungo questa rotta per voltare pagina e guardare alle prossime generazioni”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. “Questa fase fortemente critica - aggiunge - ci impone di lavorare con il massimo impegno per sostenere il tessuto sociale e produttivo, ma sarebbe un errore imperdonabile limitarsi a tamponare l'emergenza. Dobbiamo cogliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “IlFund non è soltanto una misura di sostegno straordinaria per affrontare la crisi legata al Covid, è anche il segno tangibile di un approccio diverso rispetto alle politiche economiche adottate dall'Ue negli ultimi anni. È necessario che ilFund rappresenti non un punto di arrivo ma un: l'Ue non può più indietreggiare, deve proseguire lungo questa rotta per voltare pagina e guardare alle prossime generazioni”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo. “Questa fase fortemente critica - aggiunge - ci impone di lavorare con il massimo impegno per sostenere il tessuto sociale e produttivo, ma sarebbe un errore imperdonabile limitarsi a tamponare l'emergenza. Dobbiamo cogliere ...

TV7Benevento : Ue: Fraccaro, 'Recovery sia nuovo inizio, ora Green rule'... - FrancyP_ : RT @FDebenedetti: Per gestire il Recovery: le idee di ?@GiuseppeConteIT?: Una società per azioni? A responsabilità limitata? Cooperativa? I… - FDebenedetti : Per gestire il Recovery: le idee di ?@GiuseppeConteIT?: Una società per azioni? A responsabilità limitata? Cooperat… - fisco24_info : Recovery: riunione di Conte con i capi delegazione: Presenti i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola. All'inc… - fisco24_info : Sostenibilità, Fraccaro: 'Nel recovery fund serve una visione di insieme' : -

Ultime Notizie dalla rete : Fraccaro Recovery HTTP/1.1 Server Too Busy