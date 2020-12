The Crown: le autorità inglesi chiedono di chiarire si tratta di una storia romanzata (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Segretario di Stato alla cultura del governo britannico si unisce alle tante proteste per The Crown 4: la serie danneggerebbe la Corona e il Principe Carlo. Leggi su nospoiler (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Segretario di Stato alla cultura del governo britannico si unisce alle tante proteste per The4: la serie danneggerebbe la Corona e il Principe Carlo.

NetflixIT : Inizi un episodio ?? Finisci di The Crown l'episodio ??… - NetflixIT : Il tè delle cinque si abbina benissimo ai biscotti e a un episodio di The Crown. - NetflixIT : Come ci sentiamo dopo una maratona di The Crown. - Viceitaly : Quanto è realistico il personaggio della principessa Diana in ‘The Crown’? - acidomuramico : sarò anche rompi coglioni ma lady diana esisteva anche prima di the crown -

Ultime Notizie dalla rete : The Crown HTTP/1.1 Server Too Busy