Stefania Cola | morta in sella alla sua Harley | la chef aveva 53 anni

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Cola

Si chiamava Stefania Cola la donna di 53 anni, deceduta a seguito di un violentissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Amendola, nel territorio del comune di Mentana alle porte di Ro ...Stefania Cola, nota chef di Roma, è morta a seguito di un incidente stradale: un'auto ha travolto la donna mentre era in sella alla sua moto.