“Sono io” | corto di Cyro Rossi sul Covid

Vincitore come Miglior corto sperimentale all'International Short Film Festival di Mosca, e nella selezione ufficiale del Broadway International Film Festival 2020 di Los Angeles. È in uscita, "Sono io", cortometraggio inedito, scritto e diretto da Cyro Rossi, con protagonisti Dan Booth, Jun Ichkawa, Notsa Mao Kevin, Roberta Procida e lo stesso Rossi. Il corto dà voce e volto al terribile virus che da mesi ha stravolto le nostre vite. Un'opera contemporanea dal sapore internazionale, quasi neorealista. L'umanità è minacciata dai milioni di morti che a livello planetario il nemico invisibile miete: con le sue conseguenze sociali, fisiche ed economiche il Covid-19 scava velocemente nelle nostre vite. Il virus si insinua ovunque, stravolge le nostre ...

