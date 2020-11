Quando riaprono le scuole nel 2021: data e calendario regione per regione (Di lunedì 30 novembre 2020) Una decisione ufficiale non è ancora stata presa e la questione su Quando riaprono le scuole nel 2021 resta ancora aperta. Tuttavia già emergono anticipazioni sulle date e sulle possibili differenze tra le regioni. Quel che è certo è che prima della fine del 2020, chi sta attuando oggi la didattica a distanza continuerà a farlo. In classe si potrebbe tornare il 7 gennaio e non prima, ma solo ed esclusivamente nelle zone gialle. Si discute però su una possibile riduzione graduale della Dad per gli studenti delle scuole superiori a partire da metà dicembre, solo in quelle zone a basso rischio di contagio. E saranno proprio i dati relativi al contagio territoriale l’ago della bilancia di questa decisione. Segui Termometro Politico su Google News Quando ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 30 novembre 2020) Una decisione ufficiale non è ancora stata presa e la questione sulenelresta ancora aperta. Tuttavia già emergono anticipazioni sulle date e sulle possibili differenze tra le regioni. Quel che è certo è che prima della fine del 2020, chi sta attuando oggi la didattica a distanza continuerà a farlo. In classe si potrebbe tornare il 7 gennaio e non prima, ma solo ed esclusivamente nelle zone gialle. Si discute però su una possibile riduzione graduale della Dad per gli studenti dellesuperiori a partire da metà dicembre, solo in quelle zone a basso rischio di contagio. E saranno proprio i dati relativi al contagio territoriale l’ago della bilancia di questa decisione. Segui Termometro Politico su Google News...

