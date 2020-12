Piano Vaccini: hub, ma anche palestre e drive in. Le anticipazioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Il piano vaccini è in dirittura d’arrivo. Ufficialmente il ministro della Salute Speranza lo presenta nei prossimi giorni, ma le linee guida sono già chiare. Ci sarà un hub ogni 30mila abitanti presso medici di base e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. In alternativa dovrebbero essere utilizzati palestre, ospedali da campo e sistemi di drive in come quelli utilizzati per il tampone. Con il personale sanitario ci sarà anche quello dell’esercito. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Il piano vaccini è in dirittura d’arrivo. Ufficialmente il ministro della Salute Speranza lo presenta nei prossimi giorni, ma le linee guida sono già chiare. Ci sarà un hub ogni 30mila abitanti presso medici di base e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. In alternativa dovrebbero essere utilizzati palestre, ospedali da campo e sistemi di drive in come quelli utilizzati per il tampone. Con il personale sanitario ci sarà anche quello dell’esercito.

