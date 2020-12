Notte di terrore a Boscoreale: spari contro la casa di un boss (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Sei colpi di pistola esplosi contro l’abitazione di un boss. Notte di terrore in via Settembrini, a Boscoreale, comune alle falde del Vesuvio in provincia di Napoli. In due a bordo di un’auto sono stati visti esplodere colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Boscoreale e quelli della sezione rilievi di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sei colpi di pistola esplosil’abitazione di undiin via Settembrini, a, comune alle falde del Vesuvio in provincia di Napoli. In due a bordo di un’auto sono stati visti esplodere colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione die quelli della sezione rilievi di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

