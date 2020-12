“Mettere la mascherina non è come una pigna in c*lo”. E l’Arcigay si infuria (Di lunedì 30 novembre 2020) Lecce, 30 nov – Può una pigna far incazzare l’Arcigay? Certo, che domande. Innanzitutto la risposta è «sì» perché i militanti Lgbt si offendono anche per la disposizione delle nuvole nel cielo, se la giudicano «omofoba» o «transfobica»; figuriamoci quindi se qualcuno utilizza l’espressione «pigna in c*lo», locuzione volgare che indica un compito gravoso, scomodo, seccante. Avendo quest’ultima un’accezione «negativa», sempre secondo la gay polizei, ed indicando l’introduzione di un assai poco anatomico oggetto in orifizi non preposti alla riproduzione, i pasionari dell’Arcigay si sono – per l’appunto – inalberati. La pigna della discordia fa impazzire l’Arcigay E’ successo in provincia di Lecce, dove l’associazione Lgbt se l’è presa con l’amministrazione della città di Martano, «rea» ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Lecce, 30 nov – Può unafar incazzare? Certo, che domande. Innanzitutto la risposta è «sì» perché i militanti Lgbt si offendono anche per la disposizione delle nuvole nel cielo, se la giudicano «omofoba» o «transfobica»; figuriamoci quindi se qualcuno utilizza l’espressione «in c*lo», locuzione volgare che indica un compito gravoso, scomodo, seccante. Avendo quest’ultima un’accezione «negativa», sempre secondo la gay polizei, ed indicando l’introduzione di un assai poco anatomico oggetto in orifizi non preposti alla riproduzione, i pasionari delsi sono – per l’appunto – inalberati. Ladella discordia fa impazzireE’ successo in provincia di Lecce, dove l’associazione Lgbt se l’è presa con l’amministrazione della città di Martano, «rea» ...

