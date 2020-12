L’iPhone non resiste all’acqua e l’Antitrust multa Apple per 10 milioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle pubblicità della Apple c’è un non detto costato al colosso americano ben 10 milioni di euro. L’iPhone resiste all’acqua, dicevano alcune pubblicità sui diversi modelli messi in commercio nel corso degli scorsi anni, ma non è realmente così. Per questo motivo l’Antitrust ha sanzionato l’azienda per pratiche comunicative scorrette. Una multa salata, da dieci milioni di euro, dopo che le indicazioni mostrate all’interno di diversi spot non spiegavano alcune dinamiche. E, soprattutto, perché non veniva esplicitamente specificato come la garanzia non coprisse proprio i danni provocati dall’entrata in contatto dei dispositivi con i liquidi. LEGGI ANCHE > La vera storia delle file a Napoli per comprare L’iPhone 12 «La contestuale ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle pubblicità dellac’è un non detto costato al colosso americano ben 10di euro., dicevano alcune pubblicità sui diversi modelli messi in commercio nel corso degli scorsi anni, ma non è realmente così. Per questo motivoha sanzionato l’azienda per pratiche comunicative scorrette. Unasalata, da diecidi euro, dopo che le indicazioni mostrate all’interno di diversi spot non spiegavano alcune dinamiche. E, soprattutto, perché non veniva esplicitamente specificato come la garanzia non coprisse proprio i danni provocati dall’entrata in contatto dei dispositivi con i liquidi. LEGGI ANCHE > La vera storia delle file a Napoli per comprare12 «La contestuale ...

Agenzia_Italia : Dire che gli iPhone resistono all'acqua non è esattamente vero. E l'Antitrust multa Apple - leggoit : L'iPhone non resiste all'acqua, pubblicità ingannevole: l'antitrust multa Apple per 10 milioni di euro - Pino__Merola : Dire che gli iPhone resistono all’acqua non è esattamente vero. E l’Antitrust multa Apple - Notiziedi_it : Dire che gli iPhone resistono all’acqua non è esattamente vero. E l’Antitrust multa Apple - ronzidante : RT @LucillaMasini: Multa alla Apple, perché non è vero che l'Iphone resiste all'acqua. E allora vogliamo parlare della batteria, che dura q… -

