L'Equipe: "Il Lione accellera, il Lille rallenta"

"Il Lione accelera, il Lille rallenta" è il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe. Il riferimento è alla grande vittoria per 3-0 ottenuta dal Lione ieri contro il Reims e il pareggio per 1-1 del Lille sul campo del Saint Etienne. Ora le due squadre si trovano entrambe a -2 punti di distanza dalla prima in classifica, ovvero il PSG. Ma lo spazio principale della copertina è dedicato all'incredibile incidente di Grosjean in Formula 1, dove il pilota francese ha scampato la morte grazie alla tecnologia Halo della sua vettura: "28 secondi per vivere" è il titolo. Foto: Twitter Lione ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

