'Grande Fratello Vip', Selvaggia in lacrime per il padre: 'Ingiusto crescere senza di lui' (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' la simpatia di Selvaggia ha attirato le attenzioni di tanti e le sue fragilità hanno conquistato concorrenti più sensibili, come Maria Teresa . La conduttrice si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella Casa del 'Vip ' la simpatia diha attirato le attenzioni di tanti e le sue fragilità hanno conquistato concorrenti più sensibili, come Maria Teresa . La conduttrice si ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - clikservernet : Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5. Il successo di The Voice sconvolge il pali… - Noovyis : (Capodanno con Signorini e il Grande Fratello Vip? L’ipotesi di Canale 5. Il successo di The Voice sconvolge il pal… -