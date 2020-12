Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il presunto ex Nino Magli: “Un confronto con lei, mi sottopongo alla macchina della verità” (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre Elisabetta Gregoraci è protagonista del Grande Fratello Vip torna a parlare ai microfoni di “Live Non è la D’Urso” il presunto ex fidanzato della showgirl, Mino Magli. Costui ha rivelato di aver avuto una relazione con la soubrette mentre lei era la partner di Flavio Briatore. Mino Magli, sotto il tiro incrociato degli ospiti di “Live Non è La D’Urso”, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di raccontare la sua verità dopo 13 anni dalla presunta love story: “Mi sono esposto dopo 13 anni, ma prima ho provato a mandarle dei messaggi. Il primo l’ha letto e non ha risposto, nel secondo in cui gli facevo sapere che mi cercavano per delle interviste, mi ha bloccato dopo pochi secondi. Ho deciso di raccontare tutto perché ho scoperto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentreè protagonista delVip torna a parlare ai microfoni di “Live Non è la D’Urso” ilex fidanzatoshowgirl, Mino. Costui ha rivelato di aver avuto una relazione con la soubrette mentre lei era la partner di Flavio Briatore. Mino, sotto il tiro incrociato degli ospiti di “Live Non è La D’Urso”, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di raccontare la sua verità dopo 13 anni dpresunta love story: “Mi sono esposto dopo 13 anni, ma prima ho provato a mandarle dei messaggi. Il primo l’ha letto e non ha risposto, nel secondo in cui gli facevo sapere che mi cercavano per delle interviste, mi ha bloccato dopo pochi secondi. Ho deciso di raccontare tutto perché ho scoperto ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - eatpraytrash : Che bello sarebbe se la gente riuscisse a guardare un reality senza inciampare in fanatismi, partiti presi, difese… - Thisfuckinglif1 : @Ferrara95981769 @reealmb Va be' ma che sarai mai. Ha avuto un rapporto particolare con una donna all interno della… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy