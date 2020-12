GF Vip, confronto-scontro tra Maria Teresa Ruta e l’amico Tommaso Zorzi (Di lunedì 30 novembre 2020) Che succede tra Ruta e Zorzi al Grande Fratello Vip? Maria Teresa Ruta in queste ore ha accusato Tommaso Zorzi di essere un’idrovora di attenzioni. Un’affermazione che ha destabilizzato l’influencer milanese ma non solo lui, anche Stefania Orando, che subito ha voluto un confronto con Maria Teresa. Poi in serata è arrivato il chiarimento e il bacio della pace tra Maria Teresa e Tommy, che le ha svelato di volerle tanto bene. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) In particolare la giornalista ha voluto affrontare Tommaso sul rapporto speciale d’amicizia nato tra lui e Francesco Oppini nella casa ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Che succede traal Grande Fratello Vip?in queste ore ha accusatodi essere un’idrovora di attenzioni. Un’affermazione che ha destabilizzato l’influencer milanese ma non solo lui, anche Stefania Orando, che subito ha voluto uncon. Poi in serata è arrivato il chiarimento e il bacio della pace trae Tommy, che le ha svelato di volerle tanto bene. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) In particolare la giornalista ha voluto affrontaresul rapporto speciale d’amicizia nato tra lui e Francesco Oppini nella casa ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il presunto ex Nino Magli: “Un confronto con lei, mi sottopongo alla macchina dell… - gossipblogit : “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci sbotta contro Pierpaolo Petrelli. “Non mi fidanzerei mai con te” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e il presunto ex Nino Magli: ?Un confronto con lei mi sottopongo alla macc… - leggoit : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il presunto ex Nino Magli: “Un confronto con lei, mi sottopongo alla ma… - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta a confronto al Grande Fratello Vip: “Tu succhi attenzione ed energia” | Video Med… -